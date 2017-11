„Störmanöver gegen ÖVP-FPÖ-Regierung“

Unterdessen gibt es neue Hinweise, dass Van der Bellen bei seinem Gespräch mit den EU-Botschaftern auch eigenartige Bemerkungen über Österreichs Richterschaft gemacht haben soll.

Claus Pándi, Kronen Zeitung

Kommentar von Claus Pándi: Exklusive Runde

Um die jetzt aufgetauchten Protokolle eines vertraulichen Treffens des Bundespräsidenten mit den EU-Botschaftern ranken sich skurrile Gerüchte. Die Verschwörungstheorie von einer palastinternen Intrige in der Hofburg gegen das Staatsoberhaupt wird etwa in den sozialen Medien befeuert. Vom Eindruck, dass durch die Affäre "auch eine Spaltung der EU-Staaten provoziert werden solle", schreibt der "Kurier". Ein "Spiel über die Bande des Auslands, das immer schon eine Art Spezialität der SPÖ war", mutmaßen die Freiheitlichen mit der in dieser Version subtil mitschwingenden Erinnerung an die Waldheim-Affäre.

Vielleicht ist die Wahrheit aber wie so oft weitaus banaler. Vielleicht hat der Bundespräsident bei diesem Mittagessen mit den distinguierten Abgesandten aus den EU-Mitgliedsstaaten im Wiener Hotel Imperial zwischen Dessert und Digestif tatsächlich im lockeren Plauderton einfach dahergeredet, was er sich über die Herren Kurz und Strache denkt. Präsidiales Dementi hin, Dementi her.

Und einer der Diplomaten hat, wie das branchenüblich ist, die Unterhaltung in einem Gedächtnisprotokoll festgehalten. Danach ist das Dokument nach dem einen oder anderen Zwischenstopp im In- und Ausland letztlich in der "Krone"-Redaktion gelandet.

Damit wäre es nun an der Zeit, dass Bundespräsident Alexander Van der Bellen seine Position zu Türkis-Blau öffentlich erklärt - den Österreichern gegenüber und nicht nur in exklusiver Runde von den Freunden aus dem Ausland.