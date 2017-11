Sexattacke in Lokal: Verdächtiger ausgeforscht

Suche nach weiteren Opfern

Die Beschreibung passte auf einen Mann, den die Beamten im Zuge der Fahndung kurz darauf in einem anderen Lokal antrafen. "Es handelt sich um einen 21-jährigen Asylwerber, der laut eigenen Angaben aus Ägypten stammt", bestätigt der Linzer Stadtpolizeikommandant Karl Pogutter den Fahndungserfolg. Unklar ist noch, ob der Verdächtige noch weitere Frauen sexuell belästigt hat, häufig erstatten Opfer keine Anzeigen.

21 Vergewaltigungen in Linz angezeigt

Wie brisant das Thema "sexuelle Übergriffe" in der Stadt ist, zeigt die Statistik: Allein heuer wurden in Linz schon 21 Vergewaltigungen und 58 Belästigungen angezeigt. Ein Sex-Täter, ein 21-jähriger afghanischer Asylwerber, der drei Frauen überfallen hatte, war - wie berichtet - vorige Woche mit DNA-Spuren überführt worden.

Johann Haginger, Kronen Zeitung