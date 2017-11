Einkaufen ist wieder teurer geworden

Die Arbeiterkammer Wien machte den Test: Von Jahr zu Jahr wird der Einkauf von Lebensmitteln teurer. Kostete der Marken-Einkaufskorb im Oktober 2016 noch 136,42 Euro im Schnitt, so waren es im Oktober 2017 bereits 143,19 Euro. Die heftigsten Preisanstiege müssen die Wiener beim Einkauf von Teebutter (plus 39 Prozent), Bohnenkaffee (plus 33 Prozent), Marillenmarmelade (plus 25 Prozent) WC-Papier (plus 14 Prozent) und Vollmilch (plus neu Prozent) hinnehmen.