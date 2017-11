USA: Erdbeben-Flüchtlinge müssen nach Haiti zurück

Die USA hatten nach dem schweren Erdbeben von 2010 knapp 60.000 Flüchtlinge aus Haiti aufgenommen. Nun müssen die meisten von ihnen wieder in ihre Heimat zurück. Das US-Heimatschutzministerium teilte am Montag mit, dass ihr Schutzstatus in 18 Monaten enden werde. Inzwischen hätten sich die Verhältnisse in Haiti jedoch deutlich verbessert, heißt es zur Begründung.