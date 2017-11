Assinger: „Kein Wunder, dass Kinder blad sind!“

Zum Beispiel?

Im Schwimmen etwa. Im ganzen Land gibt es vier oder fünf 50-Meter-Becken, die noch dazu meist stundenlang von Pensionisten besetzt sind. Logisch, dass da einer wie der Felix Auböck in die USA gehen muss, wenn er halbwegs vernünftig arbeiten will. Oder auch, was Voraussetzungen für den Nachwuchssport betrifft. Erst dieser Tage war viel vom Iso-Syndrom zu hören: Davon, dass Kinder permanent auf ihr Handy starren, ohne sich zu bewegen. Wenn wir aber die Voraussetzungen für Bewegungsmöglichkeiten nicht schaffen, ist es auch kein Wunder, dass viele von ihnen blad sind oder keinen Purzelbaum können.

Die Schweiz hat sich eben zum vierten Mal in Serie für eine WM qualifiziert, Österreich in dieser Zeit nie - muss man also auch im Fußballsport eingreifen? Oder zumindest einiges verbessern?

Red Bull Salzburg etwa zeigt uns vor, wie Nachwuchsarbeit zu funktionieren hat. Und grundsätzlich sind im Fußball viele Strukturen auch sonst vorhanden. In anderen Sportarten ist der Handlungsbedarf viel größer. Und das sagt ohnehin schon sehr viel aus.

Peter Frauneder, Kronen Zeitung