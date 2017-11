Drohung mit Sexattacke: „Sittenwächter“ gesucht!

Eine Gruppe von sechs selbsternannten "Sittenwächtern" hat - wie berichtet - am 15. Juni an einem See in Niederösterreich eine teilweise nackt badende Frau umzingelt und gedroht, sie zu vergewaltigen, wenn sie nicht ein T-Shirt anziehen würde. Am Montag hat die Exekutive Fotos von vier der mutmaßlichen Täter veröffentlicht. Die Fahndung läuft.