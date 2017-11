Olympia: Urteil im „Fall Russland“ am 5. Dezember

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) wird die Entscheidung über Sanktionen gegen Russland am 5. Dezember in Lausanne verkünden! Das Exekutivkomitee wird die Entscheidung über die Folgen des aufgedeckten systematischen Dopings in Russland auf Grundlage der Untersuchungsergebnisse der von Samuel Schmid und Denis Oswald geleiteten Kommissionen treffen.