Gigi Hadid von Victoria‘s-Secrets-Show verbannt

Auch Katy Perry ohne Visum

Doch nicht nur das Model scheint in China in Ungnade gefallen zu sein. Denn auch Katy Perry muss sich die Show, bei der sie eigentlich als Musikact gebucht war, von zu Hause aus anschauen. Die Sängerin hatte zwar schon ein Visum für Shanghai in der Tasche, als chinesische Beamte jedoch ein Video von Perrys Konzert in Taiwan gesehen hatten, zogen sie die Einreiseerlaubnis wieder zurück.