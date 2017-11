IS-Gefährder reist samt Fußfessel Richtung Syrien

Ortungssignale erst wieder in Griechenland empfangen

Im Oktober ist einer der beiden Islamisten, deren Aufenthaltsort per Fußfessel überwacht wird, unbemerkt in Hamburg in ein Flugzeug nach Griechenland gestiegen, berichtet der "Spiegel". Erst als die Überwachungsstelle vom Gerät von Hussein Z. keine Signale mehr empfing, fiel das Verschwinden auf. Am Flughafen in Athen gelang erst die nächste Ortung. Da die Kontrolle mittels Fußfessel im Ausland jedoch nicht gestattet ist, musste das Signal schließlich abgestellt werden.