Zwei Welser Schüler drohten in Klasse mit Amoklauf

Mitschüler werden psychologisch betreut

Allerdings hatten sie mit ihren Amoklauf-Äußerungen ihren Mitschülern einen gehörigen Schock verpasst. "Die haben sich wirklich sehr gefürchtet, wurden gleich schulpsychologisch betreut. Es gibt dazu an dieser HTBLA ein eigenes System, bei dem die Lehrer gleich in Aktion getreten sind - das ist von der Polizei sehr gelobt worden", so Fürtauer-Mann. Den beiden Ex-HTL-Schülern drohen nun Gerichtsverfahren wegen gefährlicher Drohung.

Johann Haginger, Kronen Zeitung