So heiß geht‘s bei den Promis in der Wanne zu

Was gibt es in der kalten Jahreszeit entspannenderes als ein heißes Bad. Kein Wunder, dass die Promis jetzt am liebsten in der Wanne entspannen. Und weil auch ihre Fans an dieser Wonne teilhaben sollen, posten Beautys wie Heidi Klum, Sara Sampaio oder Kourtney Kardashian fleißig intime Fotos aus dem Badezimmer.