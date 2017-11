Strache: Schwarz-Blau damals „nicht freiheitlich“

ÖVP/FPÖ einig: Steuern kürzen, Schulden senken

Die gegenwärtigen Koalitionsverhandlungen stellte Strache unter das Motto "Qualität, Ernsthaftigkeit und Seriosität". In der Nacht auf Samstag hatten die Koalitionsverhandler von ÖVP und FPÖ bereits diesbezüglich eine "Zwischeneinigung" erzielt. Zudem bezeichnete Strache bei seiner Rede abermals den Ausbau von "direkten demokratischen Prozessen" als freiheitliche Grundlage. Die Koalitionsverhandlungen gehen am Montag hinter den Kulissen weiter. Ab Anfang der Woche treffen sich die Mitglieder der "Fachgruppen", um die Gespräche fortzusetzen, hieß es am Sonntag seitens der ÖVP. Für kommenden Freitag ist ein weiteres Treffen der "Steuerungsgruppe" mit den Parteichefs angesetzt - dann ist auch mit einem medienöffentlichen Termin zu rechnen.

"Keine Neuverschuldung, nachhaltige Steuerentlastung"

Als wesentlichen Bestandteil der Koalitionsgespräche beschrieb Strache die gegenwärtige Budget-Bestandsaufnahme. "Auf dieser Nulllinie wollen wir aufbauen", meinte er. Mit den derzeitigen Gesprächen zeigte er sich zufrieden. Am Ende werde es ein Ergebnis geben, und man werde sehen "wo Einigung, wo Kompromisse und wo rote Linien" vorhanden sind. Wichtig seien ihm etwa "keine Neuverschuldung, nachhaltige Entlastung und Senkung der Abgabenlast in Richtung 40 Prozent".