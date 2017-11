„Jetzt sind wir an der Reihe mit der Politik!“

Was will denn die Jungpolitikerin aus der Gemeinde Großgmain - sie verhandelt in einer Untergruppe derzeit für die türkis-blaue Koalition mit - zwischen vielen älteren Herren im Nationalrat eigentlich bewegen? "Ich kümmere mich um Jugend, Familien, Soziales und Regionales. Hier ist sehr viel drinnen."

Und welches Emoji beschreibt ihr derzeitiges Leben am Besten? "Ich nehme das Streber-Smiley, das passt zu mir. Aufpassen, noch mehr aufpassen, lernen, nochmals lernen."

Douglas Hoyos (Neos): Erfolgreiches Einhorn

Nichts muss so sein, nur weil es immer so war. Das politische Motto von Douglas Hoyos. Ohne Trauttmannsdorf, wie er vollständig heißen würde. "Das können Sie weglassen", sagt er im "Krone"-Gespräch. Spätestens bei einer etwaigen Hochzeit ist er ganz weg. Weil eben nichts so sein muss, nur weil’s immer so war. Politisiert wurde der 27-Jährige in der Schule. Weder als Klassen- noch als Schulsprecher. Durch den Unterricht in "Politischer Bildung". Der Geschichtslehrer im Gymnasium im niederösterreichischen Horn weckt das Interesse. Prägt ihn. Nicht parteipolitisch. Obwohl im Waldviertel nicht viel mehr als die Jugendorganisation der ÖVP existiert. Nach eineinhalb Jahren hat Hoyos aber von der starren Hierarchie der Altpartei genug.