Hunderte Schildkröten vor El Salvador verendet

Hunderte Meeresschildkröten sind Ende Oktober tot an der Küste von El Salvador angeschwemmt worden. Bislang rätselte man, woran die Meeresbewohner so zahlreich verendet waren, nun aber dürfte die Ursache für das Massensterben geklärt sein. Toxologische Untersuchungen ergaben, dass die Tiere an einer Vergiftung durch Mikroalgen verendeten.