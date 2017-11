Alle fragen sich: Wo versteckt sich Friedrich F.?

Dass der 66-Jährige die Tat von langer Hand geplant und bereits vorbereitete Verstecke gehabt hat, wird von Polizei und Experten auch weiterhin ausgeschlossen. Klar ist allerdings auch, dass der Gesuchte in der Gegend stark verwurzelt ist und sehr gute Kenntnisse über das teils stark bewaldete Gebiet mit seinen Hängen und schwer zugänglichen Winkeln hat. "Er wählte ein Gebiet für die Flucht, wo er sich auskennt und sicher fühlt. Er ist ein Einzelgänger, im Wald fühlt er sich wohl", sagte dazu auch der Fallanalytiker Werner Schlojer.

Zahlreiche Versteckmöglichkeiten

Versteckmöglichkeiten gibt es also genug. So befindet sich etwa, wie berichtet, in der Umgebung rund um den 700-Seelen-Ort Stiwoll ein weitreichendes Höhlensystem. Dieses wurde bereits von der Polizei unter extremsten Anstrengungen durchsucht, ist aber überaus weit verzweigt, verfügt über eine Vielzahl an teils sehr engen Löchern, Nischen und Spalten. Die Möglichkeit, dass sich der 66-jährige Schütze trotz der großen Suchaktion in den verwinkelten Gängen aufhält, ist nach wie vor nicht zur Gänze ausgeschlossen.