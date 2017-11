Schwarzenegger zur „Legend of the Century“ gekürt

Hollywoodstar, Bodybuilder, Politiker und Umweltschützer: Arnold Schwarzenegger ist in Berlin als "Legend of the Century" mit dem "GQ Men of the Year"-Award ausgezeichnet worden. Schwarzenegger zeigte sich überglücklich über die Auszeichnung und lobte das Magazin. Zahlreiche deutsche Prominente aus Film und Fernsehen nahmen an dem Event in der Komischen Oper Berlin teil.