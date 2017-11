WM-Traum geplatzt! Griechen gehen in Zagreb unter

Für Griechenland ist der Traum von der Teilnahme an der WM 2018 in Russland schon im Play-off-Hinspiel gegen Kroatien geplatzt. In Zagreb ging der Europameister von 2004 sang- und klanglos mit 1:4 unter und braucht im Rückspiel ein Wunder. Die Schweiz gewann auswärts in Nordirland mit 1:0 und hat alle Trümpfe in der Hand.