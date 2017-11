2:1-Sieg des Iran im Grazer WM-Test gegen Panama

Irans Nationalteam hat am Donnerstagabend in Graz in einem Testspiel zweier WM-Teilnehmer einen 2:1-Sieg über Panama gefeiert. Ashkan Dejagah, der in der 15. Minute einen Elfmeter verwertete, und Saman Ghoddos (18.) sorgten für die schnelle 2:0-Führung der Iraner. Lausanne-Legionär Gabriel Torres (39.) glückte per Elfer nur noch der Anschlusstreffer für Panama.