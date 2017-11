450.000 Jobangebote nach Mittelfinger für Trump

Norm LaForge, die ein Multi-Millionen-Dollar-Unternehmen gegründet hat, das im Mittleren Westen Handymasten errichtet, will am liebsten, dass Briskman gestern anfängt. "Es hat Mut gebraucht, das zu tun, was sie getan hat, dem 'Great White Dope' (Donald Trump) den Mittelfinger hinzuhalten. Diese Art von Chuzpe macht eine großartige Verkäuferin aus. Sie ist angestellt."

"Ich habe keine freien Stellen, aber ich finde trotzdem einen Platz für sie", sagte Darlene Ranalin, Gründerin einer PR-Firma in Boston. "Ich denke, Präsident Drumpf hatte recht - er schafft wirklich neue Jobs."