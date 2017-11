„Bauchentscheid“ am Höhepunkt der Karriereleiter

Wegbegleiter beschreiben ihn als Naturtalent, analytisch, strategisch gewieft, mit schnellem Sachverstand. Und neben den operativen Qualitäten auch ein begnadeter Repräsentant.

Eigenschaften, mit denen Herbert Ortner 2008 mit nur 39 Jahren zu einem der jüngsten Industrie-Chefs Österreichs aufstieg und den Salzburger Kranhersteller Palfinger aus der Finanz-Krise in eine wirtschaftlich goldene Ära führte. Jetzt gab der gebürtige Oberösterreicher seinen Abgang bekannt (siehe auch Seite 8). Mittwochvormittag informierte er den Palfinger-Vorstand, das er sein Mandat nicht verlängert. Mit Ende 2017 endet somit seine Vorstandstätigkeit. "Eine Bauchentscheidung", sagt Ortner im "Krone"-Interview. "Natürlich habe ich eine Zeit überlegt, die Entscheidung fiel mir nicht leicht", gibt er zu. "Ich brauche aber etwas Neues."

Immerhin kann Ortner auf eine beispiellose Palfinger-Karriere zurück blicken: Bereits als Geschäftsbereichsleiter für Industrieschläuche bei der Semperit-Gruppe hatte Ortner mit Palfinger zu tun. 2001 schließlich der Wechsel: Zunächst im Ersatzteil-, Zubehör- und Servicegeschäft, ab 2003 schon als Marketing-Vorstand unter dem damaligen Vorsitzenden Wolfgang Anzengruber. Als der im Juni 2008 zum Verbund-Chef nominiert wurde, folgte Herbert Ortner als Vorstandsvorsitzender nach. "Schonfrist" hatte er dabei keine: Kurz darauf brach die Finanzkrise aus und für Palfinger damit turbulente Zeiten an. "Nicht lustig, eine große berufliche Herausforderung. Diese Zeit muss ich nicht zweimal haben", erinnert sich Ortner. Doch der wirtschaftlichen Durststrecke von knapp zwei Jahren folgte in wahrlich kometenhafter Aufstieg.

2017 peilt Palfinger (seit 2014 mit Sitz in Bergheim, weltweit 5900 Mitarbeiter) sogar ein Rekordjahr an: Der Konzernumsatz liegt bei 1,5 Milliarden Euro. "Das Unternehmen ist perfekt positioniert", blickt Ortner auf die Expansion nach China, Russland oder den USA. Am Höhepunkt tritt er ab: "Ich sorge für eine reibungslose Übergabe und stehe der Familie Palfinger beratend zur Seite. Den Rest lasse ich auf mich zukommen".

Max Grill, Kronen Zeitung

Zitat - Aufsichtsrats-Chef Hubert Palfinger:

Mit großem Bedauern haben wir die Entscheidung von Herbert Ortner akzeptieren müssen.

Knickarmkran als Grundstein des Erfolgs: