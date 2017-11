Grüne Rache und der Fall (von) Peter Pilz

Innenpolitische Telenovela

Was aber heute in dieser innenpolitischen Telenovela bereits gewiss ist, ist die diskussionswürdige Rolle der Grünen. So wurde nämlich ein mutmaßlicher Täter offenbar in den eigenen Parteireihen trotz der schweren Vorwürfe jahrelang geduldet. Mehr noch - man wollte Pilz, als dieser aufgrund des Nichterreichens seiner Wunsch-Platzierung auf der Bundesliste den Grünen den Rücken kehrte, zu einem Vorzugsstimmenwahlkampf motivieren und in der Partei, die sich gerade Frauenrechte auf die Fahnen heftet, halten.

Warum gerade jetzt?

Urplötzlich melden sich nun zahlreiche grüne Ex-Kolleginnen anonym zu Wort, die meinen, ähnlich unangenehme Erfahrungen mit Peter Pilz gemacht zu haben. Trotz dieser Vielzahl an offensichtlich intern bekannten Vorwürfen und den angeblich zahlreichen innerparteilichen Belästigungsopfern ist es erstaunlich, dass gerade eine Partei, die hohe moralische Ansprüche an sich und an andere stellt, einen scheinbaren Ungustl weder rausschmeißt noch zumindest suspendiert, sondern jahrelang den Mantel des Schweigens ausbreitetet, um plötzlich nach der Wahl dann doch auszupacken. Warum gerade jetzt?