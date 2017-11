Sean Combs: „Namesänderung war ein Scherz“

Rapper, Produzent und Schauspieler Sean Combs hatte es an seinem 48. Geburtstag am Samstag lustig: Mit Freundin Cassie feierte er am Strand von Cabo San Lucas in Mexiko, auf Twitter verkündete er zur Feier des Tages, dass er seinen Namen in "Love aka Brother Love" geändert habe. Jetzt bedauert er die Verwirrung, die er damit angerichtet hat und macht einen Rückzieher.