Mann (20) stürzt bei Flucht vor Polizei in den Tod

Der 20-Jährige war wegen Raubes zu zwei Jahren Haft verurteilt worden. Weil er seine Strafe nicht angetreten hatte, klopfte um 6 Uhr in der Früh die Polizei mit einen Vollstreckungshaftbefehl an seine Wohnungstür. Familienangehörige des später Verunglückten ließen die Beamten herein. Der Mann flüchtete vor den Polizisten auf den Balkon im siebenten Stock und wollte von dort aus auf den Nachbarbalkon klettern. Dabei verlor er den Halt und stürzte ab.