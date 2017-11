Traumhochzeit als Geschenk

Stellen Sie sich vor, Sie heiraten, und alles, was dazugehört, wird bezahlt! Mit der "OÖ-Krone" könnte dieser Traum schon bald wahr werden! Denn wir suchen die Nachfolger von Petra und Michael Wenzlhuemer aus Hinzenbach, die sich heuer im Frühjahr als "Krone"-Traumpaar 2017 das Jawort hoch oben über Linz geben durften.



Bis 19. November bewerben

Wer am 19. Mai 2018 im Rosengarten und in der nahegelegenen Pöstlingbergkirche vor den Traualtar treten will, der kann sich bis 19. November dafür bewerben. Die anschließende Feier samt Festmahl findet im Bergschlössl am Froschberg statt. Zahlreiche renommierte Betriebe rund um Hochzeitsorganisatorin Sabine Weiler tragen dazu bei, damit die Traumhochzeit hält, was sie verspricht. Wer das neue Traumpaar werden möchte, sollte rasch eine ansprechende und kreative Bewerbung an uns schicken. Entweder per Mail mit Namen, Adresse, Telefonnummer und Fotos an ooe.traumhochzeit@kronenzeitung.at oder per Post an "OÖ-Krone", Khevenhüllerstraße 31, 4020 Linz.



Übrigens: Wer die Traumhochzeit 2018 gewinnt, wird noch vor Weihnachten bekannt gegeben!

Simone Waldl, Kronen Zeitung