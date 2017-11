Zipfelmann statt Nikolo: Shitstorm für Diskonter

Wenig besinnlich ist der Shitstorm, den Penny mit seinen bunt eingepackten Schokofiguren alle Jahre wieder verursacht. Doch dieser Aufruhr hat mittlerweile so viel Tradition wie der Advent selbst. Denn das neutrale Zipfelmännchen als Alternative zum klassischen Nikolo sehen viele als das Ende des Christentums. Das Unternehmen musste sich den Vorwurf gefallen lassen, politisch überkorrekt zu sein.

Diesen Effekt will der Konzern nun heuer offenbar für seine eigenen (Werbe-)Zwecke nutzen. Auf Facebook wurde am Freitag ein neuer Zipfelmann angekündigt: In Regenbogen-Optik stehe dieser "für Vielfalt, Toleranz und Liebe". Homophobe Reaktionen waren bei diesem Design vorprogrammiert.