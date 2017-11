Liv Tyler zeigt ihre sexy Kurven in heißen Dessous

Als Elbin Arwen verzauberte sie in der "Herr der Ringe"-Trilogie Anfang der 2000er-Jahre die Kinogäner, jetzt heizt Liv Tyler ihren Fans in sexy Dessous sein. Denn die 40-jährige Dreifachmama ließ sich jetzt in heißer Lingerie für die neue Kampagne des Wäscheherstellers Triumph ablichten.