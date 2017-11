Höchstgericht-Urteil: Fiakerpferde kriegen Urlaub

Es war ein heißer Sommer in Wien und erstmals in der Geschichte hatten Wiens Fiakerpferde per Gesetz hitzefrei bekommen. Ab 35 Grad Celsius war es den Fiakern verboten, mit ihren Tieren die Wiener Innenstadt zu befahren und dort Kunden aufzunehmen. Unabhängig davon dürfen die Pferde laut neuer Landesverordnung nur mehr 18 Tage im Monat für die Fiakerfahren eingesetzt werden.