Wüste Szenen und Schüsse bei Verfolgungsjagd in NÖ

Hubschrauber bei Fahndung im Einsatz

Am darauffolgenden Tag stahl der 25-Jährige einen unversperrten Pkw in Krems an der Donau und setzte damit seine Flucht fort. Als der Wagenbesitzer den Diebstahl meldete, wurde die Fahndung erneut mit Hubschrauber-Unterstützung aufgenommen. In Gars am Kamp im Bezirk Horn war die Fahrt für den 25-Jährigen schließlich zu Ende. Er schaffte es noch, an einer weiteren Straßensperre vorbeizukommen, beschädigte dabei aber seine Reifen, sodass eine Weiterfahrt nicht mehr möglich war.