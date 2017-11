Strauss: Proll-Posting „kontraproduktiv & zynisch“

Dass sich Nina Proll in ihrem Statement auf Facebook als starke Frau hinstelle, weil sie mit "sexuellen Avancen" umgehen könne, sieht Strauss daher sehr kritisch. "Was sagt sie damit den Frauen, die nicht so stark sind, die sich nicht selbst beschützen können", so die Schauspielerin. Prolls Aussage sei in ihren Augen daher auch "kontraproduktiv und zynisch geschrieben". Die Wirkung solcher Worte sollten stets gut überlegt sein, ist sich Strauss sicher: "Ich denke, eine der Schwierigkeiten daran ist, wenn man als Mensch, der eine gewisse Reichweite hat, einen Beitrag zu einem so heiklen Thema in der Öffentlichkeit zur Diskussion stellt, dann sollte man sich vorher genauer überlegen, wie man welche Inhalte trasportiert."

Proll: "#metoo-Debatte verursacht Ausschlag bei mir"

Doch trotz heftiger Kritik, unter anderem auch von ORF-Anchorman Armin Wolf, will Nina Proll weiterhin an ihrem Standpunkt festhalten. Im "Frühstück bei mir" legte die Schauspielerin Sonntagfrüh ordentlich nach. Die #metoo-Debatte verursache "schon einen Ausschlag bei mir", so Proll zu Claudia Stöckl. "Wir Frauen müssen uns klar werden, was überhaupt sexuelle Belästigung ist. Es gibt Frauen, die einen dreckigen Witz lustig finden, und andere nicht. Ja, ich weiß, es kann ein Blick sein oder ein Griff am Schenkel, das alles fällt unter sexuelle Belästigung. Für mich halt nicht."