Melzer nach tollem Südamerika-Run in Top 100

Halbfinale in Buenos Aires und Cali (COL) sowie die Titel in Peru und Ecuador. Mit dieser Serie hat sich der 27-Jährige vom 156. Rang am 9. Oktober nun voraussichtlich auf Platz 99 geschoben. Der Verzicht des ÖTV-Davis-Cup-Spielers u.a. auf die Qualifikation für die Wiener Stadthalle hat sich also ausgezahlt. Für den Titel in der größten Stadt Ecuadors mit rund 2,5 Mio. Einwohnern werden Melzer 80 Punkte gutgeschrieben, zudem erhielt er einen Siegerscheck über 7.200 Dollar.

Melzer hat damit gute Chancen, den Sprung ins Hauptfeld für die Australian Open im Jänner zu schaffen. Jedenfalls scheint er am Montag erstmals seit 16. Jänner dieses Jahres wieder im Feld der besten 100 auf.