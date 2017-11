LASK ringt Altach im Ländle mit 4:2 nieder!

Trotz Personalengpass hat der LASK in der 14. Runde der Bundesliga am Samstag einen 4:2-Auswärtserfolg in Altach gefeiert! Einen frühen 0:1-Rückstand machten Mergim Berisha mit seinen ersten Bundesliga-Toren (45., 52.) und Thomas Goiginger (68., 74.) mehr als wett und sorgten zwei Wochen nach dem 1:0 in St. Pölten für den zweiten Auswärtssieg des Aufsteigers in dieser Saison. Treffer von Christian Gebauer zum 1:0 (13.) und von Hannes Aigner zum 2:2 (59./70. Bundesligator) konnten Altachs zweite Niederlage in Folge nicht verhindern.