Todkranke Mutter schreibt Tochter bewegenden Brief

In dem Brief bittet Margaret Summers ihre Tochter, trotz ihres Todes nicht wütend zu sein: "Schlimme Dinge passieren im Leben und wir müssen lernen, damit umzugehen, egal wie sehr es schmerzt." Anschließend gibt sie der 18-Jährigen auf ihrem Lebensweg noch einige mütterliche Ratschläge mit: So solle sie viel für die Schule lernen und sich keine Sorgen machen, später einen Job zu bekommen: "Du wirst eine wundervolle Krankenschwester sein."

"Habe ein Notfallset im Auto"

Außerdem hält sie ihre Tochter dazu an, ihren Hausverstand zu benutzen: "Gehe nirgendwo alleine hin und habe ein Notfallset im Winter in deinem Auto." Aber auch Dinge, die pubertierende Jugendliche von ihren Eltern für gewöhnlich nicht hören wollen, ließ Summers nicht aus: "Bleib weg von Partys, denn sie sind in der Regel schlecht. Nicht alle Burschen sind böse, aber die meisten werden dir alles erzählen, damit du Dinge tust."