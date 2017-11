Eurofighter trainieren wieder im Überschallbereich

Keine Angst - nur Training! Ab kommendem Montag bis inklusive 17. November üben die Eurofighterpiloten des Bundesheeres wieder Abfangmanöver im Überschallbereich. Jeweils zwei Flüge werden pro Tag in der Zeit zwischen 8 und 16 Uhr stattfinden. Geflogen wird in großen Höhen, um den Lärmpegel am Boden so gering wie möglich zu halten, hieß es dazu seitens des Heeres. Keine Überschallflüge werde es in den Bundesländern Tirol und Vorarlberg geben, auch Ballungsräume seien ausgenommen.