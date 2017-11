Schell und Weck teilen Gedanken zu Allerheiligen

"Zu Allerheiligen ist das immer ein spezielles Denken an die Toten, und zwar hauptsächlich an die, die einem am nächsten lagen. Es ist wieder so ein Tag, wo man selbst zur Besinnung kommt, dass man vieles nicht gesagt hat, was man hätte sagen sollen. Aber es bleibt zu spät", so Grandseigneur Peter Weck, der nicht nur am 1. November an seine Ehefrau Ingrid Muttone (†2012) denkt. Denn für Weck ist "jeder Tag Allerheiligen".