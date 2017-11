Frau bei Autounfall getötet, Tochter (8) überlebt

Achtjährige mit Helikopter in Spital geflogen

Die Mutter verstarb noch an der Unfallstelle, laut Feuerwehr dürfte sie sofort tot gewesen sein. Ihre achtjährige Tochter, die auf dem Beifahrersitz in einem Kindersitz saß, wurde schwer verletzt und wurde mit dem Notarzthubschrauber in das SMZ Ost geflogen.

Die Lenkerin des entgegenkommenden Fahrzeuges wurde im Wrack eingeklemmt und ebenfalls schwer verletzt. Nach der Bergung durch die Feuerwehr wurde sie in das LK Krems eingeliefert. Der Fahrer des dritten Autos blieb unverletzt, seine Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen an der Hand.