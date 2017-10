Flugzeug in Salzburg von Sturmböe erfasst

Nur haarscharf ist die Boeing 737 der polnischen Chartergesellschaft Enter Air am Sonntag einer Katastrophe entgangen: Bei starken Böen setzte die Passagiermaschine aus Frankfurt zur Landung auf der Betriebspiste 33 an und wurde kurz vor dem Aufsetzen um die Längsachse verdreht. Flügelspitze und Triebwerksgondel der rechten Tragfläche waren nur mehr knapp vom Asphalt entfernt.

Maschine musste umkehren

Den beiden Piloten gelang es, mit dem Flieger durchzustarten - sie mussten nach Frankfurt zurückkehren. "Der Pilot hat in dem Fall drei Optionen: Nach dem Durchstarten in eine Warteschleife zu gehen und es nocheinmal zu versuchen. Einen anderen Flughafen anzufliegen. Oder - wie in diesem Fall - zurückzukehren", erklärt Alexander Klaus vom Flughafen Salzburg im "Krone"-Gespräch.

Aus dem Inneren des Flugzeuges sah das Manöver so aus: