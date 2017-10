Folgen des Mega-Sturms: Verletzte & Verkehrschaos

Wiener Feuerwehr: "Zu Hause bleiben, wenn man nicht hinaus muss!"

Auch in Wien war die Berufsfeuerwehr im Dauereinsatz. Bis Sonntagabend wurden in der Bundeshauptstadt Hunderte Sturmeinsätze gezählt. Feuerwehrsprecher Gerald Schimpf: "Am Abend ist es losgegangen. In der Nacht hatten wir 100 zusätzliche Einsätze, in der Früh und am Vormittag sind noch 250 dazu gekommen. Wir sind derzeit hauptsächlich mit den Sturmfolgen beschäftigt." Verletzte gab es in Wien nicht zu beklagen, bei der Feuerwehr geht man aber davon aus, dass das Einsatzaufkommen hoch bleibt. Schimpf: "Ich kann nur raten: Zu Hause bleiben, wenn man nicht hinaus muss."