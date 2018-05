Wirbel um Strache-Aussagen zu EU-Arbeitsmarkt

Karas: „Strache zündelt bei jeder EU-Wortmeldung“

ÖVP-Delegationsleiter Karas kommentierte Straches Aussagen, die auch in mehreren internationalen Medien für Schlagzeilen sorgten, ebenfalls kritisch. „Es ist bedauerlich, dass Heinz-Christian Strache bei jeder Wortmeldung zur Europäischen Union zündelt und damit Irritationen in und außerhalb Österreichs auslöst“, so Karas im EU-Parlament in Straßburg. „Wenn Strache die Bewegungsfreiheit in der EU infrage stellt, dann rüttelt er an den Grundrechten der Bürger, an den Grundfesten der EU und am Binnenmarktkonzept, von dem Österreich überdurchschnittlich profitiert. Ich erinnere daran, dass das auch rund 250.000 Österreicher in anderen EU-Ländern betreffen würde und der Wohlstand Österreichs zu 60 Prozent von der Teilnahme am EU-Binnenmarkt abhängt.“