Arbeitsmarkt: Strache rüttelt am Fundament der EU

Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) rüttelt an den Grundfesten der EU und stellt die EU-Personenfreizügigkeit infrage. Er wolle „im Interesse der osteuropäischen Länder dafür Sorge tragen, dass nicht alle Pflegekräfte in Westeuropa arbeiten und in der Slowakei keine mehr zu finden sind“. Wenn Menschen, die gut qualifiziert sind und „zu viel verdienen“, in die Arbeitslosigkeit gedrängt werden, „weil sie von günstigeren Arbeitskräften ersetzt werden“, sei dies laut Strache ein Bereich, über den man diskutieren müsse.