Aus Mazedonien wird die „Republik Nord-Mazedonien“

Seit 2005 EU-Beitrittskandidat

Mazedonien wurde Ende 2005 zum EU-Beitrittskandidaten. Die Aufnahme der Beitrittsgespräche wurde von der Regierung in Athen blockiert, ebenfalls die Aufnahme in die NATO im Jahr 2008. Zunächst müsse der Namensstreit gelöst werden, hieß es in Athen. Griechenland geriet 2011 jedoch durch ein Urteil des Internationalen Gerichtshofs in die Defensive. Dieses stellte fest, dass Athen durch die Blockade des mazedonischen NATO-Beitritts im April 2008 ein bilaterales Abkommen mit dem Nachbarn verletzt habe.