Wer wird das Hafenfest-Maskottchen 2018?

Im Rahmen des Kärntner Alpen-Adria Hafenfestes kommt es auch heuer zum bereits fünften großen Maskottchentreffen (Sonntag, den 3. Juni 2018 von 14.00-15.00 Uhr) am Wörthersee: Ob Jung oder Alt, Frauen oder Männer, jeder kennt sie und möchte sie am liebsten mit nach Hause nehmen. Sie winken mit einem ansteckenden Lächeln in die Menge, sie begeistern spontan - sympathisch eben: Maskottchen! Dort, wo ein Maskottchen auftaucht, ist gute Laune angesagt. Theo, der Fuchs der Kärntner Kronen Zeitung, Nauti, das Maskottchen der Wörtherseeschifffahrt und Smiley, das Maskottchen der original Kinderhotels Europa laden daher ihre Kollegen am Sonntag zum Treff an den Wörthersee.