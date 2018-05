Afghane entblößte sich und wurde zudringlich

Ein Vollrausch zum Tatzeitpunkt bewahrte am Montag am Landesgericht einen Afghanen (27) vor einer deutlich härteren Strafe. Er hatte sich in St. Johann vor zwei Spaziergängerinnen entblößt und eine davon auch am Handgelenk gepackt. Der reuige und unbescholtene Asylwerber kam mit einer Geldstrafe davon.