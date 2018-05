25 Jahre nach tragischem Unfall folgt nun Prozess

Karin Sonnberger war auf der Stelle tot. Der schwer verletzte Lenker Branko J. wurde, wie auch sein ebenso verletzter Bruder, ins Krankenhaus gebracht. Laut dem damaligen Gendamerie-Bericht war J. mit „weit überhöhter Geschwindigkeit“ unterwegs. Nicht nur das: Das Auto war Diebesgut. Es wurde im Juni, knapp eineinhalb Monate vor dem Unfall, in Nürnberg in Deutschland gestohlen. An jenem 8. August war der Bosnier in Innsbruck und hatte dort das Auto gekauft - dafür besorgte er sich auch gefälschte Fahrzeugpapiere. Und wollte mit seinem Bruder wohl in die Heimat