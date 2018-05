Schwarz/Lehaci in Duisburg 7. im 500-Meter-Finale

Viktoria Schwarz und Ana Roxana Lehaci haben am Samstag beim Flachwasser-Kanu-Weltcup in Duisburg im Kajak-Zweier-Finale über 500 Meter Rang sieben belegt! Das vergangene Woche in Szeged noch auf Rang zwei gekommene Duo hatte am Ende 4,695 Sekunden Rückstand auf Lisa Carrington/Caitlin Ryan. Die siegreichen Neuseeländerinnen waren wie in Ungarn eine Klasse für sich.