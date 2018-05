21 Welpen bei Tarvis in Kombi entdeckt

Die italienische Polizei hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag bei der Kontrolle eines Fahrzeuges auf der Autobahn unweit des italienisch-österreichischen Grenzüberganges von Tarvis 21 Welpen renommierter Hunderassen entdeckt. Die Tiere, die in schlechtem Zustand und ohne Wasser in Kartons und Käfigen in einem Kombi eingepfercht waren, wurden beschlagnahmt und in einem Tierschutzhaus untergebracht. Sie stehen zur Adoption frei, teilte die Polizei mit. Zwei italienische Brüder (35 und 36 Jahre alt), die aus Kärnten mit ihrem Alfa Romeo-Kombi nach Italien eingereist waren, wurden angezeigt.