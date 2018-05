Pilot von Passagierjet in Graz mit Laser geblendet

Gefährlicher Zwischenfall am Flughafen Graz-Thalerhof: Dort ist am Donnerstagabend der Pilot eines Passagierflugzeuges beim Landeanflug von grünen Laserstrahlen geblendet worden. Er konnte die Maschine dennoch sicher zu Boden bringen, erstattete aber danach eine Anzeige. Insgesamt waren 41 Passagiere an Bord des aus Düsseldorf kommenden Flugzeuges.