Einbruch, während Besitzer Mittagsschläfchen hielt

Frecher geht es kaum mehr! Während der Hausbesitzer auf der Terrasse in Terfens in Tirol friedlich und nichtsahnend sein Mittagsschläfchen hielt, drangen zwei unbekannte Ganoven in dessen Gebäude ein, stahlen aus dem Schlafzimmer Bargeld sowie aus dem Keller Werkzeug. Dann konnten sie erfolgreich flüchten.