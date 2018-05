Buchhalterin zweigte Firmengeld für Luxusleben ab

Bei zahlreichen Zahlungsanweisungen soll die Deutsche getrickst haben - was sie auch zu gab. So soll sie beispielsweise auf einer - vom Firmenchef unterschriebenen - Barauszahlung in Höhe von 1.000 Euro die Ziffer drei davor gesetzt und dann 31.000 Euro abgehoben haben. Die Differenz von 30.000 Euro soll in ihre eigene Tasche geflossen sein. Allein bei einem Geldinstitut wurden durch falsche Zahlungsanweisungen über zwei Millionen Euro abgehoben.