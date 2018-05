Asylwerber attackiert Politiker mit Holzlatten

Warum Said K. nicht schon längst abgeschoben wurde? Der attackierte Sozialdezernent Bernd Mager erklärt gegenüber bild.de: „Weil er keinen Pass besitzt. Die pakistanische Botschaft sagt, dass er frühestens in einem Jahr Papiere bekommt.“ Die pakistanische Botschaft in Berlin meinte gegenüber der Zeitung, man benötige in der Regel ein Jahr für die Prüfung eines Antrags. Warum es im Fall Said K. nun bereits mehr als zwei Jahre dauert, habe der Boschaftssprecher nicht erklären können.