„Jungzellenkur“ im Hotel als echter Härtetest

Der Generationenwechsel in der Gastronomie - oft eine äußerst emotionale Angelegenheit! In rund 2600 Tiroler Tourismusbetrieben steht laut Wirtschaftskammer in den nächsten 15 Jahren eine solche „Jungzellenkur“ bevor. So auch im Hotel „... liebes Rot-Flüh“ am Haldensee in Grän, wo zwei Brüder gerade drauf und dran sind, mit externer Hilfe das Zepter zu übernehmen.